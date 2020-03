بالفيديو من وحدة العناية المركزة .. مصابة بكورونا توجه نصائح ثمينة

وفي الفيديو الذي يظهر امرأة ترقد في أحد المستشفيات في بريطانيا، تقول المريضة بكلمات تختلط بالسعال، إنها في وحدة العناية المركزة بعد تردي حالتها بسبب الإصابة، حيث “لا تستطيع التنفس”.

وقطع سعال قوي حديث المريضة البريطانية في بدايته، وهو أحد الأعراض الرئيسية للإصابة بـ”كوفيد 19″.

وقالت المريضة إنها لا يمكنها التنفس من دون الأجهزة الاصطناعية والتغذية في الشرايين، مشيرة إلى أن “قلبها ينبض بمعدل 10 أضعاف معدله الطبيعي”.

ووجهت المريضة نصيحة لأي شخص مدخن “أن يضع السجائر جانبا، أنت تريد رئتيك”.

كما نصحت الآخرين بعدم ارتكاب أي شي يعرضهم لفيروس كورونا، حتى لا ينتهي بهم الحال مثلها في غرفة العناية المركزة.

Please re-tweet & share this. We need to raise awareness. This virus is contagious & dangerous to all ages. Most young people will recover but some can still be in critical case like this woman. Please practice social distancing & let's stop this #coronavirus from spreading. pic.twitter.com/6vmNgEqYp3

— 🇳🇵🇳🇵 डाँफे 🇳🇵🇳🇵 (@khagendradkl) March 18, 2020