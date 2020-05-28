بالفيديو: هل رأيت بيضة دجاجة من قبل “صفارها” أخضر؟

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب ونادر لدجاج في مزرعة يضع بيضاً عادي المنظر، لكن تبدأ المفاجأة عند فتح بيضة الدجاجة ليظهر ان قلبها أخضر اللون وليس أصفراً.

“آك شهاب الدين” صاحب الدجاجات وهو مزارع هندي تفاجأ أن بيض بعض دجاجاته أصبحت بمُح أخضر،

وقد اندهش أطباء بيطريون من ذلك، وقال شهاب أنه وعائلته أكلوا منه وطعمه مثل البيض العادي ولم يتضرروا.

ويتوقع الخبراء أن السبب هو الطعام الذي يتغذى عليه، وليس لها أي علاقة بالجينات. عملوا تجربة مع نفس الدجاج وغيروا نوع الطعام، وخلال أسبوعين تغير لون البيض.

والجدير بالذكر ان دراسات طبية أثبتت أن درجات ألوان صفار البيض ليست دليلا على جودتها بل هي مرتبطة فقط بنوع الأكل الذي تناولته الدجاجة.

فإذا كان طعام الدجاج يحتوي على كمية كبيرة من العليقة والنباتات التي تحتوي على الكاروتينات وهي الصبغات الصفراء فإن صفار البيض يميل الى اللون البرتقالي، وكلما قلت تلك الصبغات في عليقة الدجاجة يميل الصفار إلى اللون الأصفر الفاتح اللامع.

وفي كل الأحوال لا يؤثر لون الصفار على جودة البيض أو قيمته الغذائية أو كونه طازجا.