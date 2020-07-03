بسبب الغيرة… كلب يقتل طفلتي صاحبته

أعلنت تقارير يوم الخميس مقتل رضيعتين توأم في البرازيل بعد 26 يوماً على ولادتهما، وذلك بعد أن قام كلب بمهاجمتهما والقضاء عليهما.

وفي التّفاصيل، فكانت البرازيلية إيلين نوفايس، عمرها 29 عاماً، تتحدث مع أحد جيرانها حينما سمعت صراخ الرضعيتن، آن وأناليو، في غرفة نومهما، فهرعت إليهما ووجدت أحد كلابها، وهو من فصيلة مهجنة من اللابرادور والثعلب الأميركي، ينهش جسد طفلتيها.

وقام أحد الجيران، وهو يعمل كممرض، بإجراء الإسعافات الأولية للطفلتين، بينما يتم نقلهما للمستشفى، ولكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذهما، وأكّدت التقارير أن إحداهما توفيت في الحال بعد الهجوم ووصلت الى المستشفى جثة، والأخرى لحقت بها بعد فترة قصيرة جراء إصابتها بجروح خطيرة وسكتة قلبية.

وفي هذا السّياق، أفاد أحد أفراد الأسرة: “لقد انتظر الزوجان إيلين وريجيس تسع سنوات حتى رُزقا بالتوأم، وولدت الطفلتان قبل موعدهما بشهر كامل. وكانت العائلة تملك كلبين منذ خمس سنوات من دون حصول أي حوادث عنف سابقة.

وأضاف: “يبدو أنه مع قدوم الطفلتين إلى المنزل، شعر أحد الكلبين بالغيرة من اهتمام الزوجين بهما، وفقدانه للإهتمام ، ما جعل الكلب يقدم على قتلهما بهذه الطريقة الوحشية”. والجدير بالذّكر أنّ الكلب الثاني لم يشارك في الهجوم.

وبالإضافة الى ذلك، ذكرت ماريا دي جيسوس، وهي جارة الزوجين، أن إيلين أصيبت بانهيار عصبي بعد مشاهدتها هذا الهجوم الوحشي، الذي فقدت على إثره طفلتيها التوأم .