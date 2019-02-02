بسبب “فحولته الزائدة” امرأة عربية تطلب الخلع من زوجها.. يريدني “10 مرات يومياً”

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تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمحافظة الجيزة، بسبب ما وصفته بـ “فحولة زوجها الزائدة”، كاشفة أنه يمارس معها الــعـ ـلاقة الـحمــ يمية أكثر من 10 مرات يوميًا، على حد زعمها.

وقالت الزوجة في دعواها إنها متزوجة منذ 8 سنوات ولم يعكر صفو حياتها مع زوجها شيء، حتى تبدلت الأحوال فى آخر 4 شهور وتحولت إلى جحيم، بعدما توقف زوجها عن العمل ومكث في المنزل فترات طويلة.

وأوضحت السيدة في دعواها أن زوجها طيلة مدة جلوسه في المنزل يطلب ممارسة الــعــ لاقة الحــ مــيمية معها باستمرار، حتى وصل في بعض الأيام إلى 10 مرات، قائلة: “حتى ظننت أنه أصيب بحالة شره جنــســ ي”.

وتابعت: “طلبت منه أن يعرض نفسه على طبيب، لكنه رفض بشدة، واكتشفت أنه يتعاطى منشطات جـنـ ــسية، وبدأت أرفض طلباته المتكررة، ولكنه لم يعطني حتى فرصة الرفض.

وقالت الزوجة في دعواها: بدأ يربطني في السرير ويــغتصـ ـبني، عندها أدركت استحالة العشرة معه، فهربت من منزل الزوجية وأقمت دعوى خلع”.

وبحسب آخر إحصائية رسمية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن أكثر من 4 ملايين دعوى قضائية، تنظرها المحاكم سنويًا، 60% منها تتعلق بقضايا الخلع، وأهم الأسباب التي تدعو لذلك: عدم قدرة الزوج على تلبية مطالب أسرته، وتعاطي المخدرات، وعدم التوافق الجــ نســي، والمشاكل الأسرية، والخيانة، وغيرها.

وتشهد مصر العديد من حالات الطلاق بشكل يومي لأسباب عدة ومختلفة ومنها ما لا يُصدقها عقل.

ومن الأمور التي تشهدها مصر حالات طلاق لأسباب تتتعلق بحالات شاذة يقوم به الزوج أو الزوجة إلى جانب أمور أخرى غير أخلاقية.

كما شهدت مصر حالات طلب خلع بسبب ما قالته بعض الزوجات قيام الأزواج بعرض زوجاتهم على رجال آخرين أو محاولة الأزواج القيام بأمور منافية للأخلاق والحشمة والدين كـ تبادل الأزواج.