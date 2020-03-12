بسبب «كورونا»… تذكرة الطيران في الصين بـ13 دولارا فقط !!

لجأت شركات الطيران الصينية إلى تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار تذاكرها رغبة منها في استعادة حركة السفر داخلياً، التي توقفت تقريباً مع انتشار فيروس «كورونا» المستجد في البلاد.

وأعلنت شركة «جونياو» الصينية للطيران أن تكلفة الرحلة من شنغهاي (شرق) إلى تشنغدو (جنوب غربي) يوم (السبت) الماضي تتكلف 90 يوانا (13 دولارا) فقط، بالإضافة إلى 50 يوانا من الضرائب، وهي رحلة تستغرق ثلاث ساعات ونصفا تقريباً.

ومن المتوقع أن تضيف شركات الطيران الصينية ما يقارب الـ3 ملايين مقعد إلى رحلات السفر المُجدولة هذا الأسبوع، خاصة على خطوط السفر الداخلية، حسب ما ذكرته مجلة «تايم» الأميركية.

وسجلت شركات الطيران الصينية خسائر بأكثر من 10 مليارات يوان (1.45 مليار دولار) في فبراير (شباط) كما انخفضت الإيرادات 37 مليار يوان (5.3 مليار دولار).

وقالت الرابطة الدولية للنقل الجوي يوم 20 فبراير إن «كورونا» قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 13 في المائة في الطلب على شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادي، هذا العام، بخسائر في الإيرادات قدرها 27.8 مليار دولار، الجزء الأكبر منه سوف تتحمله شركات الطيران الصينية بخسائر 12.8 مليار دولار.

وأُحصيت في الصين منذ ظهور الفيروس في نهاية ديسمبر (كانون الأول) حتى اليوم (الثلاثاء) 80151 حالة إصابة بينها 2943 حالة وفاة، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.