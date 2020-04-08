بسبب كورونا.. جامعة يابانية تستبدل الطلاب بروبوتات في حفل التخرج

لم يحصل الطلاب في جامعة بيزنس بريكثرو (Business Breakthrough) في طوكيو التي تعرف اختصارا (بي بي تي) على حفل تخرج تقليدي بسبب فيروس كورونا، لكنهم حصلوا على حفل تخرج لن ينسوه طوال عمرهم.

فباستخدام الروبوتات نيومي”Newme” مع جهاز لوحي لاستضافة مكالمة فيديو عبر برنامج زوم (Zoom)، استطاع الخريجون تجربة المشي عبر المسرح وتسلم شهاداتهم في فندق غراند بالاس (Grand Palace) في طوكيو في 28 مارس/آذار الماضي.

ورغم من اجتياح فيروس كورونا العالم وإصابة أكثر من مليون شخص به، وإغلاق المدارس والجامعات حول العالم، فإن الطلاب وجدوا طرقا إبداعية لعقد الاجتماعات والمناسبات الملغاة.

ففي جامعة بنسلفانيا قام الطلاب بإنشاء حرمهم الجامعي بالكامل في اللعبة الشعبية ميني كرافت “Minecraft”، مع محاكاة لمراسم التخرج وفعاليات أخرى عبر الإنترنت.

لكن جامعة بي بي تي اليابانية اتبعت نهجا جديدا، باستخدام الروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بعد لجعل الحفل أقرب للحقيقة وهو ما كان.