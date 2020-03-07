بعد أن ظل مهملا لسنوات.. بيع إناء بأكثر من 4 ملايين يورو

بيع إناء خزف صيني، عُثر عليه خلال توزيع تركة في شقة باريسية، مرّ أصحابها مئات أو آلاف المرات أمامه دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عن قيمته، مقابل 4,1 ملايين يورو في مزاد علني.

والإناء، الذي يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الـ18، بيع في مزاد بمبلغ 4,1 ملايين يورو، السبت، في مدينة بورج في وسط فرنسا، وفق ما أفادت “فرانس برس”.

وبإضافة الرسوم، يرتفع المبلغ ليصبح حوالى 4,94 ملايين يورو، وفقا للمشرف على المزاد أوليفييه كلير الذي وصفها بأنها “عملية بيع جيدة جدا”.

واشترى القطعة التي كان سعرها مقدرا بين مليون ومليوني يورو، صيني لم يكشف عن اسمه عبر الهاتف.

وقال كلير لوكالة “فرانس برس”: “إنه إناء مزين برسوم باللون الأزرق على خلفية بيضاء تعرف باسم (بيانهو) وتعود إلى النصف الثاني من القرن الـ18 في عهد الإمبراطور الصيني تشيان لونغ”.

وعُثر على الإناء خلال توزيع تركة في شقة باريسية تعود إلى عائلة تملك عقارا في منطقة شير (وسط)، وفقا لكلير الذي أوضح: “مرّ أصحاب المنزل مئات أو آلاف المرات أمام هذه القطعة دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عن قيمتها”.

وغالبا ما يكون الطلب مرتفعا على القطع التي تعود إلى عهد الإمبراطور تشيان لونغ. ففي أبريل 2018، بيع وعاء من الخزف مقابل 30,4 مليون دولار، خلال مزاد لدار سوذبيز، في هونغ كونغ.

وفي يونيو من العام نفسه، وصل سعر وعاء صيني من الخزف، صمم خصيصا للإمبراطور تشيان لونغ إلى 16,2 مليون يورو، في مزاد نظمته دار “سوذبيز” في باريس.

كما بيع إناء من الحقبة نفسها مقابل أكثر من خمسة ملايين يورو في مزاد لدار “روياك” قرب تور، غرب فرنسا.