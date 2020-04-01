بعد اسم فتاة “كورونا”.. مولود آخر جديد باسم “Lockdown”

في الوقت الذي يرغب الجميع فيه التخلص من الفيروس التاجي Covid-19 والقضاء عليه ، قررت بعض العائلات الإحتفاظ به معهم في المنزل.

قرر والدا الطفل التي ولد يوم الإثنين الماضي في قرية خوخوندو في منطقة ديوريا تسميته “Lockdown” ناسبين الإسم لوضع الإغلاق التام المتبع في جميع البلاد بهدف محاربة كورونا.

وقال والد الطفل باوان: “لقد ولد اثناء تطبيق حالة الإغلاق التام في المنطقة كم اننا نقدر جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لفرض الإغلاق وإنقاذ الناس من وباء فيروس كورونا. هذا الإغلاق هو في مصلحة الوطن ولذلك قررنا تسمية الطفل هكذا.

وقال أيضًا إن اسم الصبي سيذكر الناس دائمًا بأن المصلحة الوطنية تسبق دائما المصلحة الذاتية للفرد.

قال باوان إنه وعائلته كانوا يطبقون الحجر المنزلي بحذافيره كما انهم طلبوا من أقاربهم عدم زيارتهم حتى يتم رفع الحجر وتحسن الأوضاع بالبلاد.

واضاف “لقد أجلنا حتى الاحتفالات والطقوس الخاصة بالمولود الجديد حتى انتهاء حالة الإغلاق المفروضة في البلاد “.

في الأسبوع الماضي ، ولدت ايضا طفلة في جوراخبور و سميت من عمها بـ “كورونا”.

قال العم ، نيتيش تريباثي ، إنه قرر تسمية الطفل باسم الفيروس القاتل لأن “كورونا” استطاعت توحيد العالم بطريقة لم تحصل من قبل. يضيف ان طفلتنا اصبحت حديث المدينة.

قال تريباثي إنه استأذن والدة الطفلة، راجيني تريباثي ، قبل تسميتها باسم كورنا. واضاف “الفيروس خطير بلا شك وقد قتل الكثير من الناس في العالم لكنه غرس ايضا العديد من العادات الجيدة فينا وجعل العالم موحدا كما لم يكن من قبل. هذه الطفلة ستكون رمزا لوحدة الناس في سبيل محاربة الشر و المرض “.

بالمناسبة ، كلا الوالدين لا يفهمان معنى الكلمات Lockdown و Corona.