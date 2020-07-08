بقايا متحجرة لسمكة عملاقة تعود إلى 70 مليون سنة

اكتشف علماء حفريات أرجنتينيون في جنوب بلادهم بقايا متحجرة لسمكة عملاقة تعود إلى الحقبة نفسها التي عاشت فيها الديناصورات قبل 70 مليون سنة، وفق ما أعلن فريق علمي.

وأوضح الفريق في بيان أن المتحجرة التي عثر عليها في منطقة باتاغونيا هي “لسمكة يتجاوز طولها ستة أمتار”.

وشرح البيان أن هذه السمكة الكبيرة الحجم كانت تعيش في بحر باتاغونيا “في نهاية العصر الطباشيري (أو الكريتاسي)، عندما كانت حرارة مياه البحر أكثر اعتدالاً مما هي راهناً”.

وأشارت إلى خبر الاكتشاف مجلة “ألتشيرينغا” المتخصصة في علم الإحاثة. وعثر على متحجرة هذه السمكة على مقربة من بحيرة كولهوي هوابيال، جنوب مقاطعة تشوبوت، على بعد 1400 كيلومتر جنوب بوينس أيريس. وتتميز هذه السمكة بأنها آكلة للحوم وذات طابع عدائي. وتنتمي هذه العيّنة إلى عائلة زيفاكتنيس، وهي من أكبر الأسماك المفترسة حجماً على وجه الكرة الأرضية، وفق ما أشار إليه البيان.

وأفاد العلماء بأن “جسم هذه السمكة كان نحيلاً، وكان ينتهي برأس ضخم يتميز بفكّ كبير وبأسنان قاطعة جداً يبلغ طولها سنتيمترات عدة”.

وقالت خولييتا دي باسكوا، وهي إحدى الباحثات في الفريق، إن “ثمة آثاراُ لوجود هذه الأسماك العملاقة الآكلة اللحوم في أنحاء أخرى من العالم، وثمة حتى هياكل عظمية كاملة بقي محتوى الامعاء موجوداً في بعضها”.