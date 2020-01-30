بيت لحم تحتضن الفندق صاحب “أسوأ إطلالة في العالم”

وتحوّل الفندق خلال السنوات الثلاث الماضية إلى مزار سياحي، وبلغ عدد زائريه نحو ربع مليون شخص، ويتكون من ثمانية غرف وجناح واحد. وغرفتان تحتويان على صور ولوحات.

ويضم الفندق متحفاً لتوعية الزوار بالآثار المدمرة للجدار وسرد قصة فلسطين منذ الانتداب البريطاني ووعد بلفور حتى الوقت الحالي. وحصل الفندق عام 2017 على جائرة أفضل فندق فني في العالم؛ إذ تنتشر الرسوم واللوحات الفنية في غرفه وعلى جدار الفصل العنصري المحيطة به.

مقاومة مبدعة

وقال سامي سلسع أحد مؤسسي الفندق والمشرف عليه، إن فكرة الفندق تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين بصورة غير تقليدية، مضيفاً أن الفندق يشكل “مقاومة سلمية مبدعة للاحتلال الإسرائيلي”. وأضاف سلسع أن “الفندق يحاول مخاطبة الزائرين بلغة حضارية لحشد الرأي العام العالمي لمناصرة القضية الفلسطينية”، مشيراً إلى أن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس زار الفندق الأسبوع الماضي تقديراً وإحتراماً لفكرته”.

وعبّر عباس خلال زيارته الفندق عن “فخره واعتزازه بهذا العمل الفني الكبير”، مضيفاً أنه “يٌظهر معاناة شعبنا الفلسطيني بشكل حضاري للعالم أجمع”. ويعمل في الفندق 45 موظفاً، وتغطي مداخليه المالية رواتبهم من دون تحقيق أرباح تذكر.

وزار الفنان البريطاني بانسكي الأراضي الفلسطينية أكثر من مرة قبل تأسيس الفندق، وخط بريشته رسوم غرافيتي على جدار الفصل تعبر عن مناصرة الشعب الفلسطيني في الحصول على حقه في تقرير مصيره.

ويبلغ طول جدار الضم والتوسع العنصري حوالى 770 كيلومتراً ويفصل الضفة الغربية عن إسرائيل بدعوى منع تسلل المسلحين الفلسطينيين، لكنه يلتهم نحو 733 كيلومتراً مربعاً من أراضي الضفة الغربية.