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عجائب من هنا وهناك

ثروة أغنى رجل في العالم تزيد 13 مليار دولار في ربع ساعة

استطاع أغنى رجل في العالم، مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، أن يكسب مليارات الدولارات في غضون 15 دقيقة فقط، الخميس الماضي.

وارتفعت قيمة أسهم شركة “أمازون” بنسبة 12 في المئة، ليصل سعرها إلى 2100 دولار، وذلك خلال التداول خارج ساعات البورصة، الذي يحدث في بورصات السوق الإلكترونية، إما قبل أو بعد ساعات التداول العادية في سوق الأوراق المالية.

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وبهذا الإنجاز، أضاف جيف بيزوس 13.2 مليار دولار إلى ثروته خلال 15 دقيقة ، ليصل صافي ثروته إلى 129.5 مليار دولار، وفق ما ذكر موقع “بلومبيرغ”.

كما أضاف الارتفاع في سعر السهم، 90 مليار دولار على الأقل لقيمة أمازون السوقية الكلية، لتتجاوز حاجز التريليون دولار.

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