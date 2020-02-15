جارة هتلر تتحدث عن لحظات خوف الزعيم النازي

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كشفت امرأة يهودية تبلغ من العمر 101 عامًا تعيش في المملكة المتحدة أن الزعيم النازي أدولف هتلر كان جارها عندما كانت تسكن في ميونيخ.

أليس فرانك ستوك قالت لوكالة أنباء SWNS إنها عاشت بجوار الزعيم النازي في ميونيخ في شارع برينزريغنت بلاتز في العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، وهي يهودية الديانة.

وتابعت تشرح “كان هناك مدخلان، أحدهما لشقتنا والآخر رقم 14، ولا أستطيع أن أتذكر الآخر، كان الرقم 13 أو 15، وهذا هو المكان الذي عاش فيه هتلر”.

وأضافت أليس “لقد رأيته مرة واحدة، أعتقد أنه عاد مرتين إلى ذاك المنزل”.

وعن تفاصيل تلك الزيارة التي قادته لمنزله القديم قالت أليس “أتذكر عندما عاد، كان برفقة رجال من قوات الأمن الخاصة”.

ثم تابعت “أتذكر أن رجلان من قوات الأمن الخاصة قفزا ووقف كل منهما على جانب من الطريق، ثم هرع هتلر إلى المنزل مفزوعا وكأنه خائف أن يقتله أحد منا”.

تذكرت أليس كذلك أنها اقتنت يوما تذكرة إلى الأوبرا من مدرستها، وقالت إنه كان من الممكن أن تجلس بجانب هتلر.

“لقد حصلت على تذكرة، وكان المكان المحجوز لي في المربع الملكي للأوبرا الأصغر”.

ثم تابعت تروي “مغامرتها مع هتلر “وصلت إلى الجناح الملكي للأوبرا في المساء وكان هناك رجال من قوات الأمن الخاصة قالا لي ” لا يمكنك المجيء إلى هنا، اذهبي إلى الجناح السفلي “.

وأضافت قائلة “قبل أن يرتفع الستار نظرت إلى الجناح الملكي ذاك وكان هناك هتلر جالسًا. “