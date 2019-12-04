«جيك»… الحصان الذي يرفض العمل قبل شرب الشاي

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يناضل الكثير منا لبدء يوم العمل دون شرب كوب من الشاي أو القهوة في الصباح. ويبدو أن الحصان جيك، الذي يعمل مع شرطة مقاطعة ميرسيسايد البريطانية، لا يختلف كثيراً عن البشر في هذا الأمر.

فوفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يقول ضباط الشرطة، إن جيك يرفض التحرك من حظيرته في منطقة أليرتون بليفربول صباحاً حتى يتم إحضار قدح كبير من الشاي إليه قبل بدء اليوم.

فقد اعتاد جيك، الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، على شرب الشاي يومياً قبل ذهابه للعمل طوال الخمسة عشر عاماً الماضية.

ويشرب جيك الشاي مع الحليب الخالي من الدسم، وملعقتين صغيرتين من السكر، ويحرص الضباط على أن يكون الشاي فاتراً قبل إعطائه له.

وقال ليندسي غافين، مدير ومدرب قسم الخيالة في شرطة ميرسيسايد: «جيك واحد من اثني عشر حصاناً لدينا في العمل، إلا أنه معروف بقوة شخصيته».

وتابع: «اعتاد جيك في البداية على شرب الشاي مع معلقة سكر واحدة، لكننا لاحظنا بعد ذلك أنه يكون أكثر سعادة عندما نضع له ملعقتين، ومن ثم قررنا أن ننصاع لرغبته».

وأضاف غافين «إذا قام أي شخص بزيارة حظيرة جيك وبيده كوب من الشاي، سيقوم الحصان بالاختباء في محاولة لسرقة رشفة منه».

ومن المقرر أن يتقاعد جيك عن العمل العام المقبل.