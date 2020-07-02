حبة فشار تتدخل رجل لعملية تبديل صمامات قلب لمدة 7 ساعات

لم يتوقع رجل إطفاء أمريكي أنه سيضطر لتغيير صممات قلبه بسبب حبة فشار .

وكان على رجل إطفاء أن يخضع لعملية جراحية في القلب المفتوح لأنه أصيب بعدوى بعد أن حاول نزع حبة فشار من أسنانه بقطع معدنية.

أصيب آدم مارتن، 41 سنة ، بعدوى في القلب تسمى التهاب الشغاف الناتج عن انتشار البكتيريا عبر مجرى الدم.

مارتن كان لديه قطعة من الفشار عالقة في أسنانه لمدة ثلاثة أيام واستخدم غطاء قلم، مسواك، قطعة من الأسلاك وحتى مسمار معدني في محاولة إخراجه.

وقد أدى ذلك إلى التهاب اللثة الذي امتدت إلى قلبه وتركه يقاتل من أجل حياته.

تمكن الأطباء من إنقاذه من خلال عملية لإزالة جلطة دموية من ساقه وجراحة أخرى استغرقت سبع ساعات لاستبدال صمام في قلبه.

قال مارتن، من Coverack في كورنوال: “كنت على وشك الموت وأنا محظوظ جدا”.

‘الفشار العالق في أسناني هو السبب الوحيد الممكن الذي يمكنني التفكير فيه، ولن آكل الفشار مرة أخرى بالتأكيد.

أصيب السيد مارتن بالتهاب الشغاف، وهو عدوى بكتيرية في البطانة الداخلية للقلب، ويمكن أن يتسبب ذلك في انتفاخ القلب وإصابة الصمامات بأضرار بالغة وحتى تدميرها بالكامل.

يسرد NHS البكتيريا التي تدخل الدم عن طريق الفم أو عدوى اللثة كأحد الأسباب الرئيسية للمرض.

وقد يكون المسمار المعدني، وقطعة السلك وغطاء القلم الذي أدخله مارتن في لثته في محاولة لإخراج الفشار قد أثار رد الفعل الذي كاد أن يقتله.

وقد علق الفشار في أسنان مارتن، وهو أب لثلاثة أطفال، أثناء مشاهدة فيلم في المنزل مع زوجته هيلين في سبتمبر.

بعد أسبوع من ذلك، أصيب بتعرق ليلي، وإرهاق، وصداع، وفي النهاية نفخة قلبية، وكلها علامات للعدوى.

ذهب إلى طبيب في 7 أكتوبر وشخص الأطباء نفخة قلبية خفيفة وأرسلوه لإجراء فحوصات الدم والأشعة السينية.

أُعيد مارتن إلى المنزل مع أدوية للتعافي، ولكن بعد بضعة أيام، كان لا يزال يعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

كما طور نفطة دموية على إصبع قدمه – والتي تم تشخيصها لاحقًا على أنها آفة جينواي، وهي علامة على التهاب الشغاف المعدي.

قلقًا من حالته المتدهورة، ذهب السيد مارتن إلى مستشفى رويال كورنوال في 18 أكتوبر، وثم تم تشخيص إصابته بالتهاب الشغاف.

قال: شعرت أن هناك خطأ ما، وكنت أنام كثيرًا وشعرت بالرعب.

“كنت أعاني من آلام وأوجاع في ساقي ولم أشعر أنني بخير على الإطلاق، وتم دخولي إلى المستشفى في نفس اليوم لإجراء الاختبارات.

“شعرت بمرض شديد وعرفت أنني لست بخير.”

تبين أن الوجع العضلي في ساقه هو جلطة ملتهبة مثبتة في الشريان الفخذي، مما تطلب عملية جراحية استغرقت خمس ساعات لتنظيفها.

وفي الوقت نفسه، كان السيد مارتن يعالج بالأدوية لمحاربة العدوى، لكن عمليات مسح الصدر كشفت أن قلبه أصيب بأضرار بالغة وسيحتاج إلى عملية عاجلة.

تم نقله إلى مستشفى ديريفورد في بليموث، على بعد 80 ميلاً (129 كم) من منزله، في 21 أكتوبر، وخضع سبع ساعات من جراحة القلب المفتوح لاستبدال الصمام الأبهري في قلبه وإصلاح الصمام التاجي، الذي تضرر من العدوى.

قال السيد مارتن: ‘قلبي لم يعد يعمل بشكل صحيح، فقد تم تدميره بشكل أساسي، وكانت العدوى قد أكلت الصمامات”.

‘كان يجب أن أذهب إلى طبيب الأسنان في المقام الأول، لا أريد أن يمر أي شخص بما مررت به.

وقد تعافى السيد مارتن بسرعة بعد الجراحة وعاد إلى المنزل لزوجته وأطفاله الثلاثة، في نهاية أكتوبر.