حدث الأول من نوعه منذ قرون.. بيض اللقلق يفقس مجددا في بريطانيا

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ذكرت تقارير بيئية في بريطانيا، يوم السبت، أن طيور اللقالق تمكنت من العودة إلى التكاثر في البلد الأوروبي، بعدما توقفت عن ذلك منذ عدة قرون، لكن باحثين رعوا مشروعا طموحا إلى أن فقس البيض في واحد من ثلاثة أعشاش.

وأوردت صحيفة “غارديان” البريطانية، أن بيضا لطير اللقلق الأبيض فقس، مؤخرا، داخل العش في المملكة المتحدة، في حدث طبيعي هو الأول من نوعه منذ مدة طويلة.

وتابع خبراء هذه الطيور وهي تتنقل بين الأعشاش وتحرص على إطعام صغارها في منطقة ويست ساسيكس، بحسب ما رصدت هيئة “وايت ستورك بروجيكت”.

وأوضح ليوسي غروفز، وهو مسؤول في الهيئة البيئية، أن اللقالق حاولت في العام الماضي أن تصل ببيضها إلى مرحلة “الفقوس” في هذه المنطقة لكن مساعيها لم تتكلل بالنجاح.

وأوضحت المسؤولة في المشروع، ليوسي غروفز، أنه بعد انتظار 33 يوما، فقس البيض في السادس من مايو الجاري، وأضافت أن الطيور التي باضت تقوم بعمل رائع في رعاية الصغار.

وقالت إن هذه الخطوة قد تكون محدودة بالفعل، لكنها انطلاقة مهمة لأجل إرساء تنوع بيئي أكبر في هذه المنطقة، وسط مخاوف متزايدة إزاء تبعات الاحتباس الحراري.

ويراهن هذا المشروع البيئي على إنتاج أكثر من خمسين زوج من طائر اللقلق بحلول العام 2030 في بريطانيا.