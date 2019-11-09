عجائب من هنا وهناك

حذاء نابليون بالمنفى في مزاد.. والسعر قد يصل إلى 80 ألف يورو

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يعرض زوج من الأحذية انتعله القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت خلال وجوده في المنفى بجزيرة سانت هيلينا، في مزاد علني في وقت لاحق هذا الشهر بالعاصمة باريس.

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وقالت دار “بينوش وجيكيو” للمزادات إن زوج الأحذية الذي يبلغ مقاسه 40، أعطي للنحات كارلو ماروتشيتي فيما كان يعمل على تمثال فروسية لبونابرت، من جانب الجنرال هنري غاتيان برتران الذي لحق القائد الفرنسي في منفاه في الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الأطلسي بعد هزيمته في معركة ووترلو عام 1815.
ومن المتوقع أن يباع زوج الأحذية بسعر يتراوح بين 50 ألف يورو و80 ألفا في دار “دروو” 29 تشرين الثاني.
وكان نابليون يملك مجموعة كبيرة من الأحذية التي اشتراها من مصنّع الأحذية الشهير “جاك”، في مونمارتر في باريس.

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