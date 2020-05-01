خاصية جديدة “غير متوقعة” للقهوة.. تعرف عليها

تحظى القهوة بشعبية كبيرة في كافة بلدان العالم ، والملايين حول العالم يعتقدون أن القهوة تلعب دورا مهما في زيادة تركيز الإنسان، لذلك يحرصون على شربها صباحا، لكن من خلال دراسة جديدة، اكتشفت خاصية جديدة غير متوقعة لهذا المشروب.

خيث وجدت الدراسة العلمية الحديثة أن شرب القهوة يمكن أن يؤثر على جينات معينة، وهذا ما يفسر الفوائد الصحية العديدة للقهوة.

ووفقا للدراسة، فإن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، حيث قرر العلماء معرفة ما يساهم في ذلك.

وأظهرت الدراسة أن القهوة تسبب تغييرات جينية داخل الحمض النووي، ووفقا للعلماء، فإن هذه التغيرات يمكن أن تنتقل إلى الأجيال القادمة بالوراثة.

كما أظهرت نتائج الدراسة، التي نشرها موقع “biorxiv”، أن تناول القهوة قد يقلل أيضا خطر الإصابة بأمراض الكبد مثل زيادة الدهون أو تليّف الكبد.

شرب القهوة يقي من عدة أمراض

وكشفت دراسة جديدة أن القهوة يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وحتى أمراض القلب.

وأظهرت أن تناول ما يصل إلى 4 أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكر، بل ووجد العلماء أنه حتى تناول القهوة منزوعة الكافيين يمكن أن يكون له فوائد صحية.

واكتشف الباحثون في جامعتي نافاري في إسبانيا، وكاتانيا بإيطاليا، وجود صلة بين تناول القهوة ومتلازمة التمثيل الغذائي (الأيض)، وفق ما نقل موقع “ديلي ميل”.

ومتلازمة الأيض، أو MetS، هي مزيج من الاضطرابات الصحية تنتج بصفة رئيسية عن زيادة الوزن والسمنة. وهي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وداء السكري، وتزيد في الانتشار مع تقدم العمر.

وتشير الدراسات إلى أن تناول 3 إلى 4 فناجين من القهوة يوميًا يرتبط بنسبة أقل، تقارب 25 في المئة، من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مقارنة بعدم تناول أو تناول فنجانين فقط خلال الفترة ذاتها.