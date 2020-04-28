داخل كراج خاص.. أمريكي يحتفظ بأفخم 300 سيارة في العالم

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رصد مقطع فيديو على “يوتيوب” جانبا من أحد الكراجات الخاصة، التي تحتوي على نحو 300 سيارة من أعرق السيارات، في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته قناة “آمو نيويورك”، جانبا من السيارات الموجودة بهذا المكان، وتضم أنواعا منها فيراري، وفورد، ولامبورجيني، ورولز رويس، وأنواعا أخرى من أعرق الماركات العالمية.

وقالت مجلة “ووندر فول إنجينيرنغ” إن مالك تلك السيارات يعتزم طرحها في مناقصة علنية، بعدما حقق فيديو عرضها نحو 2.2 مليون مشاهدة.

ولفتت المجلة إلى أن مالك تلك السيارات الذي طلب عدم ذكر اسمه، سمح بإجراء جولة داخل الجراج الخاص به، قبل اندلاع أزمة فيروس كونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، أصابت أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم.

وتسببت تلك الأزمة في مواصلة مالك تلك السيارات عمله المبدع في جمع أفضل الماركات العالمية العريقة، التي تعد قطعا فنية بالنسبة لهواة السيارات حول العالم.