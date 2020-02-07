دراسة: البقر يتكلم

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وجد باحثون في أستراليا أن البقر يتواصل مع بعضه البعض من خلال الأصوات التي يصدرها للتعبير عن مشاعر معينة مثل الشعور بالنشوة والضيق والإثارة والانخراط مع القطيع.

وخلصت نتائج دراسة أجريت في جامعة سيدني أن البقر يتميز بخصائص صوتية فردية وتغير نغمتها للتعبير عن مشاعر معينة.

وقام الباحثون بتحليل 333 نموذجا من أصوات البقر وقاموا بتحليلها ليكتشفوا أنه يصدر إشارات معينة في مواقف مختلفة تشبه الكلام.

وقالت المشرفة على الدراسة أليكساندرا غرين إنها المرة الأولى التي نتمكن من تحليل الأصوات للحصول على أدلة قاطعة على أن البقر “حيوانات اجتماعية تتواصل مع بعضها البعض”.

وأضافت أن البقر يتمتع بخصاص صوتية فريدة تكون مستقرة نسبيا في المواقف المختلفة، فهي تصدر إشارات إيجابية عندما تتوقع الحصول على الطعام، وإشارات أخرى سلبية عندما يتم حرمانها منه أو عندما يتم عزلها عن القطيع.

وكانت دراسات سابقة قد وجدت أن الأبقار وصغارها يتواصلون عن طريق صوت البقر المميز (الخوار) لكن هذه الدراسة تسلط الضوء للمرة الأولى على أن البقر يتمتع بشخصيته الفريدة طوال فترة حياته وليس فقط عند التعامل الصغار.

وتأمل المشرفة أن يتم استخدام نتائج بحثها من قبل المزارعين حتى يفهوا بشكل أفضل الحيوانات التي يربونها.