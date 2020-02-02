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عجائب من هنا وهناك

رجل يستعيد نظره بعد حادث سيارة

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نقلت وسائل إعلام بولندية، أن رجلاً أعمى تعرض لحادث سيارة ثم استعاد نظره. وأصيب يانوس غوراي بالعمى منذ 20 عامًا، عندما بدأ، نتيجة لرد الفعل التحسسي، يعاني من مشاكل في شبكية عينه اليمنى، وكانت عينه اليسرى لا تميز إلا بين الأشكال والضوء.

 

وبعدما صدمته سيارة عند معبر للمشاة، احتاج إلى عملية في الفخذ. ثم بعد مرور أسبوعين من إعادة التأهيل، استعاد الرجل فجأة القدرة على الرؤية. بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الوقت القصير، التأمت جميع الإصابات التي لحقت به.

ويعتبر الأطباء أن “الآثار الجانبية” للأدوية الموصوفة له في المستشفى هي سبب حدوث الظاهرة غير العادية، كما يعتقد المريض نفسه أن رؤيته عادت لأنه أصاب رأسه أولاً على غطاء السيارة ثم أصابه مرة أخرى على الأسفلت.

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ولن يكون الأطباء قادرين على تحديد السبب الدقيق لما حدث، فالمريض رفض المشاركة في البحث، وإنه الآن يعمل حارس أمن في المستشفى نفسه.

وبعدما صدمته سيارة عند معبر للمشاة، احتاج إلى عملية في الفخذ. ثم بعد مرور أسبوعين من إعادة التأهيل، استعاد الرجل فجأة القدرة على الرؤية. بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الوقت القصير، التأمت جميع الإصابات التي لحقت به.

ويعتبر الأطباء أن “الآثار الجانبية” للأدوية الموصوفة له في المستشفى هي سبب حدوث الظاهرة غير العادية، كما يعتقد المريض نفسه أن رؤيته عادت لأنه أصاب رأسه أولاً على غطاء السيارة ثم أصابه مرة أخرى على الأسفلت.

ولن يكون الأطباء قادرين على تحديد السبب الدقيق لما حدث، فالمريض رفض المشاركة في البحث، وإنه الآن يعمل حارس أمن في المستشفى نفسه.

المصدر سبوتنيك
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