شاب بريطانى يؤجر لوحة إعلانية للبحث عن فتاة يواعدها

تُخلق قصص الحب عادة، حينما ينجذب شخصان إلى بعضهما البعض، أو ربما تنشأ قصص الحب عبر تطبيقات المحادثات والدردشات، ولكن يبدو أن ماركو موفى، البالغ من العمر 30 عاما لم يجد ضالته حتى الآن، الأمر الذى اضطره إلى اللجوء إلى طرح إعلان، وتدشين موقع إلكترونى.

مارك موفى، تصدر عناوين الأخبار فى شيفيلد بعد انفاقه 425 جنيهًا إسترلينيًا لاستئجار لوحة إعلانية على جانب طريق مزدحم في مانشستر على أمل العثور على فتاة يواعدها.

مارك استخدم تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت، ولكن دون فائدة، وأثناء مزاحه مع أحد أصدقائه قال له، من الأفضل أن تلجأ إلى “إعلان” من خلال لوحة إعلانية، ورغم أنها مزحة، إلا أن مارك تعامل معه باعتبار نصيحة جادة.

أنشأ مارك موقعا على شبكة الإنترنت يضم سيرة بارعة حيث يدعو الزائرات الإناث للتقدم بطلب للحصول على موعد معه، ولكنه تلقى 100 طلب، 50 منهم من الرجال.

وبحسب موقع odditycentral، قال مارك، قد يظن بعض الناس أننى مجنون أدفع 425 جنيهًا إسترلينيا لهذا الأمر، لكن إذا وجدت الحب فهذا رخيص إلى حد ما، حاولت أن أجعل الأمر مضحكا”.

مارك وصف نفسه بأنه “وسيم ومتواضع للغاية” في السيرة الذاتية على موقعه الشخصى وذكر أشياء مثل إصبع السبابة بمسافة 6.82 سم ، وقد قبل أكثر من 3 فتيات، ويشير مارك إلى إنه تحول إلى استئجار لوحة إعلانية لأن المواعدة عبر الإنترنت لم تنجح حقًا فيه.

تقع لوحة الإعلانات الشهيرة الآن في شارع فيرفيلد في مانشستر ، وتتميز صورة لمارك جالسًا بجانبه. لم يحدد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا موعدًا ، لكنه يبحث عن لوحة إعلانية أخرى أقرب إلى المنزل، في شيفيلد، لزيادة فرصه.

مارك ليس أول شخص يستخدم لوحات الإعلانات على جانب الطريق للعثور على الحب، فى العام الماضي، تم رصد مليونير استخدم طريقة مشابهة للعثور على الحب.