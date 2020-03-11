عجائب من هنا وهناك

شاهد .. أحذية مصنوعة من أرجل الدجاج

ينفّذ شاب إندونيسي فكرة اقتصادية ومستدامة وغريبة بعض الشيء، ألا وهي صنع الأحذية من جلود أرجل الدجاج.

وأجرى والد الشاب الإندونيسي نورمان فاريكا رمضاني أبحاثا على هذه الجلود، وأوصى ابنه بمحاولة صنع حذاء من جلود أرجل الدجاج ليبدأ الشاب (25 عاما) مشروعه العام 2017.

والآن ينتج فريق رمضاني المؤلف من خمسة أشخاص بينهم والده، أحذية مصنوعة كليا أو جزئيا من جلود أرجل الدجاج، في عملية مضنية تستغرق عشرة أيام.

ويقوم العاملون بسلخ الجلد يدويا، ثم يصبغونه ويحيكونه ليصبح قطعا يمكن استخدامها في صناعة الأحذية.

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وتتطلب صناعة زوج واحد من الأحذية 45 من أرجل الدجاج، ويتراوح سعره بين 35 و140 دولارا.

وقال رمضاني: إن دافعه الرئيس هو استخدام نفايات مطاعم الوجبات السريعة، والأسواق التي تمثل مصدر الإمداد الأساس لمشروعه، لافتا إلى أن ”النفايات كثيرة ولهذا نحاول معالجتها للحصول على قيمة أكبر منها“.

وكشف الشاب الإندنوسي، أن ”زبائنه سعداء بالأحذية، وأن منتجاتنا مريحة، ورد فعل السوق إيجابي حتى الآن“.

وقالت مجموعة بوسطن كونسالتنج في توقعاتها العام 2018، إنه من المتوقع زيادة النفايات الغذائية بمقدار الثلث تقريبا لتصل إلى أكثر من ملياري طن بحلول عام 2030.

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