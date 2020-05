شاهد.. مدينة أوروبية تودع “ضحية كورونا” بطريقة مدهشة

ونشرت قناة “إيه بي سي” الإخبارية الأمريكية، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد مشهدا إنسانيا مدهشا، يعكس إدراك سكان مدينة اسكتلندية للدور الذي يقوم به أطقم الرعاية الصحية في حماية الناس.

وأضافت: “إنهم يظهرون العرفان لمختص بخدمات الطوارئ الطبية بالمدينة”، مشيرة إلى أنهم يصطفون على جانبي الشوارع في صفوف طويلة لتوديعه إلى مثواه الأخير، بعدما توفي بسبب الفيروس، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 4.1 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 283 ألف حالة وفاة.

وسجلت بريطانيا أكثر من 224 ألف إصابة، بينهم أكثر من 32 ألف حالة وفاة، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية، اليوم الاثنين.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي وصل عدد المصابين بها إلى أكثر من 84 ألف إصابة.

TOUCHING TRIBUTE: Crowds lined the streets of this Scottish town to honor a local paramedic who died after testing positive for the coronavirus. https://t.co/0OcoVpnqBq pic.twitter.com/MFc27JaLlt

— ABC News (@ABC) May 11, 2020