صور: أرسل لها تهنئة بعيد ميلادها برسالة فقط.. فكان عقابه مروعا

أقدمت سيدة على طعن صديقها وتركه فاقد الوعي في حالة نزيف شديد؛ لأنه اكتفى بإرسال رسالة نصية فقط ليهنئها في عيد ميلادها، ولم يتصل بها.

وحكمت محكمة مانشستر كراون البريطانية على جانيت كيرنز، البالغة من العمر 46 عامًا، بالسجن مدة 6 أعوام، بعد اعترافها بالتسبب في أذى جسدي خطير عن قصد، لصديقها الستيني آلان بيرس.

وارتكبت السيدة جريمتها لأنها شكت في خيانته لها لعدم اتصاله بها في عيد ميلادها، بحسب ما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، الثلاثاء.

وحسب الصحيفة، أظهرت التحقيقات أن كيرنز كانت قبل الحادثة بفترة عدوانية مع صديقها، بحجة أنه لم يهتم بها، وفي يوم وقوع الحادث في مايو من العام الماضي، أصيبت بحالة من الغضب عندما اكتفى بإرسال رسالة نصية في عيد ميلادها.

وتشير الصحيفة إلى أنها ردت عليه برسالة نصية وكتبت فيها: ”شكرا“، ثم طارت بعد ساعات إلى منزله جنوب مدينة مانشستر البريطانية.

وعند وصولها لمنزله سألته لماذا لم يتصل بها، ثم وقع بينهما جدال عنيف، حيث أمسكت بسكين مطبخ بطول 6 بوصات وطعنته في يده اليمنى بينما كان يتصل بالشرطة للحصول على المساعدة.

ووصلت الشرطة والإسعاف إلى المنزل بعد دقائق من عملية الطعن، ونقل بيرس إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية طارئة.

وبرغم مرور أكثر من عام على الهجوم، لا يزال يعاني من فقدان بالإحساس وصعوبة في تحريك يده اليمنى.

وقال بيرس في بيان، إنه ”شاهد كيرنز تراقب بهدوء تدفق الدم من ذراعه، وهو ينهار على الأرض وقريباً من الموت بعد أن تسبب الطعن في قطع شريان بيده، ولم تقدم له أية مساعدة وكأنها كانت تريده أن يموت، كما شاهدها وهي تنظف مسرح الجريمة وتهرب من المكان قبل وصول الشرطة، لإبعاد الشبهات عنها“.