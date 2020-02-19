عجائب من هنا وهناك

صور شيشة داخل مدرسة مصرية.. ووزارة التعليم تتدخل

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

بعد ساعات قليلة من قرار وزارة التعليم المصرية فصل 22 طالبا بمدرسة بالمنوفية، واستبعاد القائم بأعمال مدير المدرسة و5 من المشرفين بعد تداول فيديو للطلاب وهم يرقصون داخل أحد الفصول، تكشفت واقعة أخرى صادمة.

 

وتداول أولياء أمور مدرسة الكوثر بمشروع 247 الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر صورًا لشيشة وفحم داخل المدرسة وأمام التلاميذ.

المزيد من الأخبار

فقدت خاتم زوجها قبل نصف قرن.. ثم حدثت “المعجزة”

فيديو “الضحك عند الانفجار” .. أب سوري يعلم ابنته…

هذا وأثارت الصور غضبا واسعا وطالب أولياء الأمور بمحاسبة مدير المدرسة والمشرفين وصاحب الشيشة وإحالتهم للتحقيق مع استبعادهم من العمل بالتدريس أو التواصل مع الطلاب.


وعقب انتشار ورواج الصور على مواقع التواصل تدخلت وزارة التعليم للتحقيق في الواقعة حيث قرر الدكتور رضا حجازي نائب الوزير، استبعاد قيادات المدرسة، وإحالتهم للتحقيق.

كما قال نائب الوزير إنه سيتم توقيع أقصى العقوبات على جميع المتورطين فى الواقعة، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى عن مواجهة مثل هذه الوقائع بحسم وحزم.

المصدر العربية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
عجائب من هنا وهناك

دراسة تكشف دورا جوهريا لحيوان نهري.. فكيف أنقذ الإنسان؟

عجائب من هنا وهناك

إحداهن مولودة بلا يدين.. نساء في تاريخ الخط العربي

عجائب من هنا وهناك

سياحة المخدرات… أمستردام تلجأ إلى قرار جديد بشأن بيع الحشيش لتقليل أعداد…

عجائب من هنا وهناك

صور “سيلفي” تتسبب بحالات وفاة أكثر من القرش

عجائب من هنا وهناك

“لا تضحك”.. تجارب متقدمة على التبغ لعلاج كورونا

عجائب من هنا وهناك

وفاة “الطفلة المسنة”.. ولدت قبل 8 سنوات وعمرها 80 عاماً