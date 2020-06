صور مثيرة للدهشة.. كائنات غريبة تظهر لأول مرة في أعماق البحار

وتشمل الصور الرائعة قنديل البحر اللامع مع جسم أزرق ومخالب وردية تشبه المعكرونة، يبلغ طولها أكثر من 15 مترا، ودودة ذهبية تشبه الأمعاء ولافقاريات صغيرة تشبه الأضواء الجنية المعروفة باسم Euplokamis dunlopae.

وقال سيمينوف، “طافت هذه المخلوقات في الفراغ المفتوح الشاسع لملايين السنين، وخلال هذا الوقت صنع التطور العديد من أشكال الحياة الغريبة تماما، وأنا محظوظ للغاية لرؤية هذا العالم بأم عيني”.

ويعد البحر الأبيض أحد أكثر الأماكن النائية والبعيدة على وجه الأرض، وهو مدخل جنوب بحر بارنتس، الذي يقع على الساحل الشمالي الغربي لروسيا، وتبلغ مساحته 34700 ميل مربع، بأعماق تتراوح من 197 قدما (60.5 متر) إلى 1115 قدما (339.85 متر).

كما يتميز بأنه واحد من البحار الأربعة المسماة باللغة الإنكليزية تبعا لمصطلحات الألوان الشائعة، بما في ذلك البحر الأسود والبحر الأحمر والبحر الأصفر. ويقع مركز أبحاث سيمينوف على ساحل كاريليان، وأسسته مجموعة من علماء الأحياء من جامعة موسكو الحكومية عام 1938. ويأتي المركز خارج الشبكة، حيث لا يوجد اتصال أو طريق وصول إلى قرية Poyaknda القريبة، التي تقع على بعد 10 أميال، ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق القوارب في الصيف، أو عربات الثلوج خلال فصل الشتاء.

ومع ذلك، فهو على استعداد للمخاطرة من أجل تحقيق شغفه بتوثيق الاختلافات اللافتة بين المخلوقات، التي تطورت وهي معزولة عن الكائنات التي تعيش في المياه الدافئة في مكان آخر من العالم. وفي أعماق الجليد يوجد عالم ساحر من المخلوقات الفريدة، مثل قنديل البحر “بعانة الأسد”، وهو أكبر أنواعه في العالم، ويمتلك قدرات تلألؤ بيولوجي، ما يعني أنه قادر على إنتاج الضوء والتوهج في الظلام تحت الماء.

Diver captures stunning images of ‘underwater aliens’ living 500 feet below the White Sea near Russia https://t.co/eCKmHKyxDd

If there’s life under the ice of Europa … I hope it looks like this sea angel under ice in the White Sea, Russia.

Underwater Video Credit: Alexander Semenov pic.twitter.com/o0c48mosyW

— Antonio Paris (@AntonioParis) May 9, 2020