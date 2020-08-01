صور مذهلة.. طالب هندي يوثق رؤيته بالصدفة لأندر نمر في العالم

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التقط طالب هندسة هندي عن طريق الصدفة صورا مذهلة لنمر أسود نادر خلال أول رحلة سفاري له في جنوب البلاد مع عائلته.

ورصد الطالب أبهيشيك بانجيس، من بيون في ولاية ماهاراشترا غربي الهند، النمر النادر لمدة 40 دقيقة عن طريق الصدفة في محمية “تادوبا”، الشهر الماضي.

وقال الطالب البالغ من العمر 23 عاما، إنه شعر بالذهول عندما شاهد النمر لأول مرة في اليوم الثاني من الرحلة التي استغرقت يومين فقط.

وبعد عشر دقائق من مشاهدة الحيوان النادر أدرك بانجيس أنه كان الشخص الوحيد في الرحلة الذي يحمل كاميرا وبدأ في التقاط صور فوتوغرافية وثقت هذه اللحظات.

قال الطالب في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “لم أر شيئا جميلا كهذا في حياتي لقد ذهلت تماما. عادة ما يراه الناس لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق لكني كنت محظوظًا جدًا لأنني رأيته لمدة 40 دقيقة”.

ويعتبر النمر الأسود من أنواع النمور النادرة على وجه الأرض، وله طفرة لونية يسببها نقص الميلانين وتظهر لدى النمور، ويعتقد الكثيرون في البداية عند مشاهدته بأنه فهد أسود، بسبب لونه الغريب.

A tourist snapped an extremely rare black leopard on first ever safari trip https://t.co/BaUgMOj0IA pic.twitter.com/1Rzq8IxTT8 — SICK CHIRPSE (@SickChirpse) July 31, 2020