صور مذهلة.. طالب هندي يوثق رؤيته بالصدفة لأندر نمر في العالم
التقط طالب هندسة هندي عن طريق الصدفة صورا مذهلة لنمر أسود نادر خلال أول رحلة سفاري له في جنوب البلاد مع عائلته.
ورصد الطالب أبهيشيك بانجيس، من بيون في ولاية ماهاراشترا غربي الهند، النمر النادر لمدة 40 دقيقة عن طريق الصدفة في محمية “تادوبا”، الشهر الماضي.
وقال الطالب البالغ من العمر 23 عاما، إنه شعر بالذهول عندما شاهد النمر لأول مرة في اليوم الثاني من الرحلة التي استغرقت يومين فقط.
وبعد عشر دقائق من مشاهدة الحيوان النادر أدرك بانجيس أنه كان الشخص الوحيد في الرحلة الذي يحمل كاميرا وبدأ في التقاط صور فوتوغرافية وثقت هذه اللحظات.
قال الطالب في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “لم أر شيئا جميلا كهذا في حياتي لقد ذهلت تماما. عادة ما يراه الناس لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق لكني كنت محظوظًا جدًا لأنني رأيته لمدة 40 دقيقة”.
ويعتبر النمر الأسود من أنواع النمور النادرة على وجه الأرض، وله طفرة لونية يسببها نقص الميلانين وتظهر لدى النمور، ويعتقد الكثيرون في البداية عند مشاهدته بأنه فهد أسود، بسبب لونه الغريب.
View this post on Instagram
The Eternal Couple . Saaya and Cleopatra have been courting since 4 years now and whenever they are together it’s a sight to behold. The forest comes alive as they trot nonchalantly in his fabled kingdom. Usually in the courting pairs generally it is the Male who takes charge and moves around with the female following close behind. But with this couple it was definitely Cleo who was in charge while the Panther followed. . This was shot on a surreal winter morning when a single Deer alarm led me to this breathtaking sight. . #kabini #love #leopard #nikon #wild #Natgeo #mithunhphotography #instagood #instadaily #jungle #bigcat #forest #wildlifephotography #nature #wildlife #blackpanther #melanistic #therealblackpanther #thebisonresort
A tourist snapped an extremely rare black leopard on first ever safari trip https://t.co/BaUgMOj0IA pic.twitter.com/1Rzq8IxTT8
— SICK CHIRPSE (@SickChirpse) July 31, 2020