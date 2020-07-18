صور مرعبة للنظرة الأولى.. فطر مخيف ينمو على شكل أصابع زومبي!

تناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً، قد تبدو مخيفة ومرعبة للوهلة الأولى، لما يظنها الرائي كأصابع رجل ميت، او ما يعرف بالأفلام الخيالية بالزومبي، وكنها بالحقيقة تعود لنوع من أنواع الفطر ينمو على تلك الهيئة.

يُعرف هذا النوع من الفطر بإسم “أصابع الرجل الميت”، وذلك لظهورها لوجه الشبه الكبير بينها وبين أصابع جثة أو كائن “زومبي”. أما الإسم العلمي لهذا الفطر فهو (Xylaria polymorpha) بحسب ما نشر موقع (RTL) الألماني.

ينمو هذا النوع من الفطر بشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وتقل فرصة رؤيته في البلاد الأوروبية كما نقل موقع (Heute) الألماني. ويضيف الموقع أن هذا الفطر ينمو على مدار العام، ويتميز بنموه في مجموعات من ثلاثة لستة “أصابع”. ويمكن العثور على الفطر الغريب غالباً على الأشجار المتعفنة أو المتداعية، حيث شبهه موقع (Gardening Know-How) المختص بالمعلومات الزراعية بإنه مثل مهندس بيئي يقوم بالتخلص من المواد العضوية الميتة عن طريق تكسيرها إلى هيئة تستطيع النباتات امتصاصها كغذاء لها.

وينمو هذا الفطر على قواعد جذوع نبات الزان على مدار العام، وأحياناً على الأخشاب القاسية المدفونة الأخرى. وهو فطر شائع في بريطانيا وإيرلندا ووُجِد أيضاً في عدة مناطق من أمريكا الشمالية.