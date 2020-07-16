ظاهرة “النهر البرتقالي” في روسيا.. ما علاقة مادة “كبريتيد النحاس”؟

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يقوم المدعون العامون الروس بتفتيش منشأة تعالج مياه نفايات من منجم مهجور في جبال الأورال بعد تلون المياه قرب المنجم باللون البرتقالي، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.

وقالت الصحيفة إن مدونا غير معروف نشر على الإنستغرام صورا لنهر برتقالي بقرب من منجم ليفيخينسكي وهو منجم لكبريتيد النحاس.

وكتب المدون أن المنجم مهجور وأن أنهار حمضية تتدفق منه وتلوث كل شيء تلمسه.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم النيابة العامة في روسيا أن المتخصصين “سيفحصون عينات لتحديد ما إذا كانت معالجة المياه الحمضية من المنجم تتوافق مع القواعد”.

ووفق عالم البيئة أندريه فوليغوف، الذي يرأس منظمة غير حكومية محلية، فإن بركة “تقنية” تستخدم لتحييد المياه الملوثة فاضت بسبب الأمطار الغزيرة ما جعل محتواها يتسرب.

وأضاف تقرير الصحيفة أن فوليغوف نبه المدعين العامين الروس إلى الوضع العام الماضي وتلقى ردا مفاده أن الشركة المسؤولة عن تحييد المياه الملوثة لم تمول بشكل صحيح ولا يمكنها شراء ما يكفيها من الجير لتحييد الحمض.

وطلبت حكومة سفيردلوفسك الإقليمية إغلاق المنجم بشكل نهائي، غير أن موسكو رفضت ذلك بسبب وجود موراد ثمينة في المنجم.

وكانت روسيا قد أعلنت الشهر الماضي حالة الطوارئ على المستوى الوطني بعد تسرب 21 ألف طن من الديزل جراء انهيار خزان في محطة لتوليد الكهرباءتديرها الشركة الروسية العملاقة للمعادن “نوريلسك نيكل” خارج مدينة نوريلسك، ما تسبب بتلوث نهر غطته بقع حمراء فاتحة يمكن رؤيتها من الفضاء.

وأظهرت صور بالأقمار الاصطناعية لوكالة الفضاء الأوروبية ووكالة روسكوزموس الروسية بقعا كبيرة من الوقود يميل لونها إلى الاحمرار.