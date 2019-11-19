عجائب من هنا وهناك

عروس تفاجئ المشاركين بحفل زفافها وتخرج من “تابوت”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قررت عروس أن تفاجئ المشاركين بحفل زفافها، بالدخول إليهم بطريقة غريبة، لتكون متميزة.

المزيد من الأخبار

طفل في طريقه لأن يصبح أصغر حامل لشهادة جامعية في العالم

غزال بثلاثة قرون.. “واحد في المليون”

خسر إحدى عينيه بعد ليلة “ألعاب الفيديو”

صور جمالها يأسر القلوب.. هل هذه في تبوك؟

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، الذي يظهر العروس، وهي حاضرة إلى قاعة حفل زفافها، عن طريق تابوت حقيقي، قبل أن تخرج منه وتفاجئهم بطريقتها الغريبة.

وبحسب وسائل إعلام، فإن العروس هدفت من خلال هذه الطريقة إلى تنفيذ تجربة مختلفة ومثيرة للجدل، لتكون بذلك متميزة عن باقي العرائس، وذلك بلبس فستان ذهبي بدلا من الأبيض، إلى جانب الوصول إلى مراسم الزفاف وهي داخل تابوت أبيض.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
عجائب من هنا وهناك

صور جمالها يأسر القلوب.. هل هذه في تبوك؟

عجائب من هنا وهناك

حذاء نابليون بالمنفى في مزاد.. والسعر قد يصل إلى 80 ألف يورو

عجائب من هنا وهناك

مات أمام الكمبيوتر بسبب “ليلة كاملة من ألعاب الفيديو”

عجائب من هنا وهناك

بلد صغير وفقير قد يصبح قريباً أغنى دولة في العالم

عجائب من هنا وهناك

حدث فلكي نادر بعد أسبوع.. يتكرر 13 مرة كل قرن

عجائب من هنا وهناك

عمرها 83 سنة، تقطع 40 كيلومتراً مشياً لإيصال رسائل بريد بمنطقة جبلية

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More