عروس تفاجئ المشاركين بحفل زفافها وتخرج من “تابوت”

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قررت عروس أن تفاجئ المشاركين بحفل زفافها، بالدخول إليهم بطريقة غريبة، لتكون متميزة.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، الذي يظهر العروس، وهي حاضرة إلى قاعة حفل زفافها، عن طريق تابوت حقيقي، قبل أن تخرج منه وتفاجئهم بطريقتها الغريبة.

وبحسب وسائل إعلام، فإن العروس هدفت من خلال هذه الطريقة إلى تنفيذ تجربة مختلفة ومثيرة للجدل، لتكون بذلك متميزة عن باقي العرائس، وذلك بلبس فستان ذهبي بدلا من الأبيض، إلى جانب الوصول إلى مراسم الزفاف وهي داخل تابوت أبيض.