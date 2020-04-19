“عزل”.. كورونا يلّهم زوجين اسما “غريبا” لمولودهما

أطلق زوجان هنديان اسم “lockdown”، ما معناه باللغة العربية “عزل”، على مولودهما الجديد، بعد أن علقا في ولاية ترايبورا جراء حظر التجول المفروض لمنع انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام هندية، يوم السبت، أن الزوجين سانجاي ومانجو باوري، رزقا بمولود في ظل حظر التجول المفروض في البلاد بسبب كورونا.

وقال الزوجان في تصريحات صحفية “أطلقنا على ولدنا اسم lockdown، وبهذا الشكل لن ينسى أحد الظروف التي ولد فيها أبدا”.‎

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد أعلن في وقت سابق عن تمديد الإغلاق في البلاد حتى 3 مايو المقبل، لمكافحة وباء فيروس كورونا الذي حصد حتى الآن أرواح 377 شخصا، مع وجود أكثر من 10 آلاف إصابة في البلاد.

ويقضي الإغلاق الحكومي بتقييد تحركات المواطنين، على ألا يغادروا منازلهم إلا للضرورة أو لدواعي العمل أو شراء الحاجيات الأساسية مثل الغذاء والدواء.

واحتج عشرات الآلاف من العمال المهاجرين الذين يعيشون على أجورهم اليومية، على إجراءات الحكومة.

ويعيش أكثر من 60 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، في قرى، ويعتمدون إلى حد كبير على الزراعة.

وبحسب الإرشادات الجديدة، سيتم السماح بإنتاج الفحم والمعادن والنفط، ويمكن استئناف تصنيع أجهزة تكنولوجيا المعلومات والسلع الأساسية.

وأسفر انتشار فيروس كورونا المستجدّ عن وفاة ما لا يقل عن 160,784 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وذلك حسب آخر إحصائيات حتى الآن.

وشخصت رسميا أكثر من 2,332,456 إصابات في 193 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي وباء كورونا.

ومن أصل الإصابات بمرض كوفيد-19، شفي 600,006 شخص على الأقل حتى اليوم.