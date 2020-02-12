علبة «صودا» تدمّر عملاً فنياً بـ20 ألف دولار

وضعت الناقدة الفنية أفيلينا ليسبر علبة صودا فارغة فوق عمل فنيّ زجاجي قيمته 20 ألف دولار، في معرض «زونا ماكو» للفنون في مدينة «مكسيكو»، ثمّ حاولت تصوير العلبة، فسقط العمل الذي نفّذه غابرييل ريكو، وهو عبارة عن قطعة من الزجاج وبداخلها حجر وكرة قدم وغيرها من الأشياء المعلّقة بعشوائية، على الأرض.

فتعرّضت ليسبر لانتقادات حادّة، وأكّد القائمون على المعرض أنّها «تفتقر إلى الاحترام». وقالت إنّ المعرض لم ينل إعجابها. وفي بيان مصوّر، قالت ليسبر: «كان الأمر كما لو أنّ العمل سَمع تعليقي، وشعر بما فكرت فيه. العمل تحطّم إلى أجزاء وانهار وسقط على الأرض».

وأضافت أنه «قيل لها بعد ذلك إنّ قيمة القطعة تبلغ 20 ألف دولار»، بينما انتقد المعرض سلوكها «غير المحترف». ومن جهتها، عبر «إنستغرام»، قالت إدارة المعرض: «في محاولة لانتقاد العمل الفني، اقتربت ليسبر منه لوضع علبة صودا عليه والتقاط صورة، مما تسبّب في دماره».