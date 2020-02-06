عمرها 73 عاماً..شفاء عجوز تايلاندية من فيروس كورونا

لم يصدق الكثير فرص نجاة السيدة التايلاندية المسنة التى تبلغ من العمر 73 عاما، بعد نجاتها من فيروس كورونا القاتل الذي يجتاح العالم، وكيف تم حجزها بالحجر الصحي المكون من 3 طبقات من الزجاج خلال معركتها مع الإصابة بالفيروس القاتل، وذكر عائلتها شعورهم بالقلق من احتمالات موتها لأنها تعانى من مشكلة قلبية كامنة، مما يعني أن الفيروس يشكل تهديدًا لها.

ولكن وفقا لتقرير جريدة ” ديلى ميل” فقد تحدت احتمالية “واحد في المليون” من البقاء على قيد الحياة، خاصة أنها تعانى من مشاكل بالقلب جعل هناك تضاؤلا فى فرص شفائها.

وذكرت السيدة لوسائل الإعلام المحلية إنها كانت تعاني من الحمى والإرهاق، وأكد الأطباء أنها مصابة بالفيروس التاجي كورونا، الذي أصاب حوالي 25000 شخص في جميع أنحاء العالم وقتل ما يقرب من 500، عندما ذهبت إلى مستشفى ناخون باثوم لدى عودتها إلى تايلاند في 3 يناير.

مع تصعيد الدول في جميع أنحاء العالم لاستجابتها لتفشي المرض، أعلنت هونج كونج اليوم أن جميع المسافرين من البر الرئيسي للصين سيخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوعين، كما تدرس المملكة المتحدة فرض حظر شامل على جميع الرحلات الجوية المباشرة من الصين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن العالم لا يزال أمامه فرصة لإيقاف تفشي المرض لأن حالات الإصابة خارج الصين بلغت 176 حالة فقط، رغم انتشارها في 28 دولة ومنطقة.

يذكر أن الفيروس الجديد المعروف باسم 2019 nCoV ، أصاب مدينة ووهان بالصين أواخر ديسمبر من العام الماضى، ليبدأ تسجيل حالات الإصابة والوفاة في العديد من الدول وتشمل أعراضه الحمى، السعال، ضيق التنفس، وقد تظهر الإصابة في أقل من يومين أو حتى 14 بعد التعرض للفيروس.