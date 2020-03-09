عمره 75 عاما.. لاعب كرة مصري على أعتاب “غينيس”

شارك لاعب مصري يبلغ من العمر 75 عاما في مباراة كرة قدم رسمية، وبات على أعتاب كتابة التاريخ كأكبر لاعب عرفته اللعبة على الإطلاق.

وظهر عز الدين بهادر في مباراته الرسمية الأولى بقميص فريق 6 أكتوبر الذي تعاقد معه في يناير الماضي، حيث خاض معه لقاء في دوري الدرجة الثالثة المصري، بل إنه سجل هدفا في اللقاء.

ويستعد بهادر لدخول موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كأكبر لاعب كرة قدم في التاريخ، إن نجح في إكمال مباراتين متتاليتين كاملتين.

وقال بهادر لـ”سكاي نيوز عربية”: “أريد أن أكمل التسعين دقيقة بأي طريقة. أريد المحافظة على نفسي من أجل المباراة المقبلة”.

وقالت زوجته إن بهادر “يستعد منذ عام ونصف. غيّر نظام حياته ليتلاءم مع تغيير نشاطه” كلاعب كرة.

ووضعت المباراة هذا نادي 6 أكتوبر المغمور الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة على سلم الشهرة، بعدما قبل المغامرة بالتعاقد مع أكبر معمر في ملاعب الكرة.

ورغم فارق السن بينه وبين زملاءه، يخضع بهادر الذي يلعب في مركز الوسط المهاجم لبرنامج تدريب بدني خاص، وفقا للمدير الفني للفريق أحمد عبد الغني، اللاعب السابق لمنتخب مصر.

وفي أول ظهور له على المستطيل الأخضر، ابتسم الحظ لبهادر وسجل هدفا معنويا غاليا، ليتسلل نحو موسوعة الأرقام القياسية في حال مشاركته في اللقاء المقبل.