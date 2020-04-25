فيديو..الصين تعتزم إنشاء أول مطار في العالم لطائرات “دون طيار”

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أعلنت شركة “إي هانغ” الرائدة عالميًا في مجال منصات تكنولوجيا المركبات الجوية، والمدرجة في بورصة ناسداك، عزمها بناء أول منفذ إلكتروني عالمي لخدمات الطائرات المستقلة دون طيار AAV في العالم.

وقالت الشركة الصينية إنها ستتعاون مع شريك محلي في مدينة هيتشو في مقاطعة قوانغشي الصينية لبناء الميناء الإلكتروني، مما يسرع من تسويق خدمات EHang AAVs في صناعة السياحة.

وتتضمن الخطة تسليم 20 وحدة من طائرات EHang 216، وهي مركبة طيران مستقلة من فئة الركاب ذات المقعدين، والتي سيتم نشرها لمشاهدة المعالم الجوية.

وأكملت (Ehang) سابقًا أولى الرحلات التجريبية الأمريكية لمركبات التاكسي الجوي الذي دون طيار، وحصلت على تصاريح لاختبار طائرات الركاب ذات المقعدين العاملة بالكهرباء في النرويج، لكنها تركز بشكل كبير على الصين.

يتكون مبنى المحطة الإلكترونية من ثلاثة طوابق تغطي 2500 متر مربع، وتشمل الميزات المعمارية قاعة استقبال في الطابق الأول، ومنطقة انتظار للركاب في الطابق الثاني، ومنطقة مغادرة / وصول في الطابق الثالث.

وسيتم وضع أربع منصات هبوط على السطح، والتي يمكن أن تستوعب الهبوط / الإقلاع لأربع طائرات دون طيار في وقت واحد.