عجائب من هنا وهناك

فيديو “الضحك عند الانفجار” .. أب سوري يعلم ابنته التعامل مع القذائف

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لم يجد أب سوري حلا لكي يهدئ من روع طفلته عند سماعها دوي القذائف والصواريخ سوى أن يمارس معها لعبة ” الضحك عند الانفجار”.

وبحسبما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن رجلا يعيش في إحدى مناطق إدلب في شمال سوريا، وجد طريقة فيها إبداع لكي ينهي لحظات الرعب التي تعيشها طفلته البالغة من العمر 4 أعوام.

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وبحسبما ما ذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية فإن ذلك الأب يقوم بالضحك عند سماع أصوات انفجارات لتتبعه طفلته بالضحك والقهقة.

ويظهر في المقطع المصور الذي بثه ذلك الرجل وهو يقول لابنته هذا صوت قذيفة، وبعدها تبادر الطفلة إلى الضحك، ليقول لها وهم يبتسم” إنه شيء مضحك، أليس كذلك”.

وترد عليه طفلته قائلة: “نعم إنه أمر مضحك”.

وتدور منذ بضعة أسابيع معارك واشتباكات عنيفة في الشمال بين الجيش السوري وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا في آخر معاقل المعارضة السورية، وأدت تلك المعارك إلى نزوح مئات آلاف المدنيين.

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