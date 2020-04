فيديو .. جنين “يقفز” من بطن أمه خلال حادث ولم تعرف أين ذهب !!

وراحت المرأة تقود سيارتها بسرعة في ليلبورن، وهي بلدة تقع على بعد نحو 20 ميلا شمال شرقي مدينة أتلانتا، بينما كانت ابنتها كريستان غراهام تجلس في المقعد الخلفي تعاني من الآلام.

وبسبب ارتباك الأم السائقة انزلقت سيارتها بينما كانت تقودها على طريق سريع رطب بندى الصباح، مما جعلها تنحرف عن الطريق إلى منحدر ترابي، قبل أن تصطدم بقوة ببوابة أحد المباني.

وخلال سرعة انحدار سيارة، حدث ما لا يصدق، إذ ولدت غراهام طفلها دون أي تدخل، وكأنه قفز بقوة من رحمها دون أن تعرف أن ذهب.

وعند حضور دورية الشرطة كان السيدتان منهارتان وهما يصرخان “أين الطفل.. أين الطفل؟”، بينما السيارة المهشمة عند واجهتها الأمامية كانت غارقة في الطين.

وعلى الفور بادر رجال الشرطة للبحث عن الطفل في محيط السيارة ظنا منهم أن ربما يكون قد طار ووقع في أحد برك الطين القريبة، لكن دون جدوى.

وبعد فترة قصيرة استطاع أحد ضباط الدورية أن يعثر على الرضيع اسفل معقد السيارة الأمامي بعد أن رأت الام بقايا حبلها السري، ليتم مباشرة إسعاف الطفل ونقل الجميع إلى أقرب مستشفى.

وذكرت قناة “فوكس 5” أن الطفل بصحة جيدة، فيما دخلت الأم لفترة من الوقت العناية المركزة للتأكد من سلامتها.

