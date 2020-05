فيديو مدهش.. فتاة بفمين تتحدى كورونا

ومن أكثر خدع المكياج غرابة، تلك التي يمكن الاعتماد عليها في إظهار أو إخفاء ملامح رئيسية في جسم المرأة مثل الفم والأنف، وفي بعض الأحيان يكون للمكياج دور في إخفاء رأس المرأة بأكمله.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية مقطع فيديو، قالت إنه لمتخصصة في المكياج تقوم بخدعة تجعل وجهها يبدو فيه فمين وأنف صغير، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك فرضته الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19″، وما يتطلبه من ارتداء كمامة تخفي الفم والأنف.

وتقوم متخصصة المكياج باستخدام الألوان المختلفة من المكياج في تغيير شكل الأنف لتبدو صغيرة جدا، بينما تقوم برسم فم على فتحتي الأنف، ليكون ظاهرا عندما تقوم بإخفاء فمها الحقيقي.

Makeup artist discovers a new look while wearing a face mask 😂

🎥 @jaimepantss pic.twitter.com/nTclwjdmwL

— The Sun (@TheSun) May 23, 2020