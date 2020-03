فيديو..مذيعة تحول غرفة نومها إلى استوديو أخبار بسبب كورونا

وحولت المذيعة في شبكة فوكس نيوز الأميركية شانون بريم، غرفة نومها إلى ستوديو مبسط تنقل منه الأخبار لمشاهدي القناة.

ونشرت بريم مقطعا مصورا صغيرا من غرفة نومها، تدعو فيه المشاهدين إلى متابعة نشرة الأخبار، وظهر في المقطع فني إضاء ومصوران فقط، وقد احترموا المسافات فيما بينهم.

وقالت بريم “يبدو الاستودو مختلفا قليلا الليلة، لكن لا داعي للقلق، سنجلب لكم أهم الأخبار ونوضح لكم ما هو حقيقي منها وما هو زائف”.

ونشرت المذيعة صورتين لها من على إنستغرام، وهي تؤدي عملها من غرفة النوم، حيث بدت وكأنها في استوديو حقيقي لوجود شاشة كبيرة خلفها، وصورة أخرى أوسع، وعبرت قائلة “ما بين الحقيقة والخيال”.

وتقدم بريم نشرة الأخبار في أوقات مهمة ما بين الحادية عشرة مساء والواحدة صباحا.

Studio looks a little different tonight, but don’t worry, still bringing you the most important news of the day and separating fact from fiction. Join us NOW-1a ET @FoxNewsNight! pic.twitter.com/cY45Cm6NV4

— Shannon Bream (@ShannonBream) March 26, 2020