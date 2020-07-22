فيديو يحبس الأنفاس: في محاولة يائسة لإنقاذ أخيه.. رمى به من الطابق الثالث!!

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تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً يحبس الأنفاس لثوان، يظهر فيه منزل يحترق على الطابق الثالث وطفل يحاول إنقاذ أخيه.

ويظهر في الفيديو كيف أن الحريق بدأ يلتهم الشقة الواقعة في الدور الثالث من إحدى عمارات مدينة غرونبل الفرنسية.

وأظهر المقطع النيران مندلعة على شرفة المنزل، والدخان يتصاعد من كل مكان، وسط صيحات الجيران.

وما كان من الشقيق الأكبر، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، إلا أن رمى بأخيه الصغير البالغ من العمر 3 سنوات من النافذة. وبعدها، رمى بنفسه هو الآخر.

ولم يقدم هذا الطفل على هذه الخطوة إلا بعدما رأى مجموعة من الناس في أسفل العمارة ينتظرون لالتقاطه وشقيقه لإنقاذ حياتهما.

وبالفعل نجحت المجموعة في التقاط الطفلين اللذين لم يصابا بأذى كبير، حسب ما أكده رجال الإنقاذ الذين وصلوا لاحقاً إلى مكان الحريق. أما المنقذون فأصيب اثنان منهم بكسور في اليدين نقلا إلى المستشفى.

ونقل الطفلان وعدد من سكان العمارة إلى المستشفى لعلاجهم من جراء استنشاقهم الدخان. ولا تزال السلطات تحقق في سبب اندلاع الحريق.

#COVID19 #accident #grenoble ( Ce mardi il a y’a quelques heures dans l’après midi 2 enfants ont sauté par la fenêtre rattraper par les habitants ❤️🙏 pic.twitter.com/xzIYpL4b3Y — oumse-dia (@oumsedia69) July 21, 2020