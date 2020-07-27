فيديو يشعل مواقع التواصل.. ردة فعل مثيرة من اللبوة عندما أغضبها زوجها الاسد!

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في واقعة مثيرة وملفتة لشجار عائلي بين الأسد ولبوته، تم تصويرها في إحدى الغابات، أدت لقول اللبوة كلمتها بعد توجيهها صفعة لملك الغابة.

وقد حقق مقطع الفيديو انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، لتفجر الواقعة موجة من السخرية وتدفع المستخدمين لتشبيهها بـ”الحياة الزوجية” لدى البشر.

ووثق المصور زوبين أشارا الواقعة في غابة “غير” الهندية، إذ ظهرت اللبؤة وهي تزأر في وجه الأسد وتحاول ضربه على وجهه وكأنها تصفعه، فيما يحاول هو تجنبها وعبور الطريق.

ونشرت صفحة “وايلد إنديا” مقطع الفيديو على حسابها في تويتر، وعلقت عليه بالقول: “شأن عائلي ملكي في غابة غير، وثقها زوبين أشارا”.

وطالبت الصفحة متابعيها بوضع سماعات الأذن أو رفع الصوت، للاستماع لزئير اللبؤة الغاضبة.

وانتشرت موجة من السخرية على تويتر عقب نشر الفيديو الذي بلغت مدته 22 ثانية، وحصد نحو 170 ألف مشاهدة في غضون 9 ساعات.

وقال مستخدم يدعى راماكريشان: “حياة كل زوج عندما يقرر أن يخوض في شجار دون منطق”.

فيما قالت مستخدمة أخرى تدعى فالغوني: “الإناث يزأرن دوما، سواء كن من البشر أو الحيوانات”.

The Royal affair captured in Gir forest by @zubinashara. Headphone recommended. pic.twitter.com/TgCfRP07rT — Wild India (@WildIndia1) July 26, 2020