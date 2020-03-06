عجائب من هنا وهناك

في زمن كورونا.. مستشفيات ألمانية تسجل وقائع سرقة غير معتادة

الخوف من فيروس كورونا ونقص سوائل التعقيم والكمامات في الصيدليات والمتاجر، دفع البعض لمحاولة الحصول عليها بأي طريقة. مستشفيات ألمانية سجلت وقائع سرقة غير معتادة.

إذ رصدت مستشفيات ألمانية “اختفاء” زجاجات سوائل التعقيم المتاحة للجميع عادة عند مدخل المستشفى وفي غرف المرضى.

وقال متحدث باسم ثلاثة مستشفيات في دوسبورغ، إن الارتباط بين هذه الوقائع وبين فيروس كورونا واضح للغاية، خاصة مع نقص سوائل التعقيم في الصيدليات والمتاجر. ووفقا لصحيفة “راينشه بوست” فإن المئات من زجاجات سوائل التعقيم اختفت من المستشفيات في دوسبورغ.

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مستشفى آخر في ولاية سكسونيا السفلى سجل واقعة “سرقة غير معتادة”، تتعلق بـ 1200 من الكمامات الطبية التي سرقت من مخزن المستشفى.

وقال متحدث باسم الشرطة إن عملية جرد في المستشفى كشفت عن اختفاء 20 من صناديق الكمامات وجرى فتح محضر بالواقعة.

يذكر أن سعر الكمامة المخصصة لأطقم العمليات لا يتجاوز عادة بضعة سنتات، لكنها صارت شحيحة للغاية الآن مع زيادة الخوف من فيروس كورونا. ووفقا للشرطة فإن الكمامات اختفت من المخزن القريب من غرفة العمليات، الذي لا يسمح إلا للعاملين في المستشفى فقط بدخوله.

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