في سوريا.. أول نشرة أخبار بواسطة مذيعة آلية

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في خطوة هي الأولى من نوعها بدأت أول مذيعة آلية (روبوت) في سوريا إلقاء نشرات الأخبار وبثلاث لغات على مستوى إذاعات “إف إم” في إذاعة “ريان إف إم”.

وقال موقع “الوطن أون لاين” أنها الخطوة الأولى من نوعها في الإعلام وعلى مستوى إذاعات الـ”إف إم”.

وأطلقت إذاعة “ريان إف إم” أول تقديم لنشرة أخبار بواسطة مذيعة آلية (روبوت) وبثلاث لغات (العربية – الإنكليزية – الإسبانية) وذلك تماشيا مع إجراءات الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا

ونقل الموقع عن رئيس مجلس إدارة الإذاعة مثنى أبو صالح تأكيده أن تقديم نشرة الأخبار عبر مذيعة آلية يأتي تماشياً مع توجيهات وزارة الصحة والالتزام بالحجر المنزلي وعدم قدرة المذيعات على الحضور للإذاعة نتيجة الظروف الراهنة.

وأشار أبو صالح إلى أن المذيعة الآلية قدمت في 13 نيسان/أبريل الجاري تقريراً إخبارياً باللغة العربية حول المنفسة محلية الصنع التي تم إنتاجها وتصميمها في حلب إضافة إلى تقديم العديد من التقارير العلمية وبعض الإعلانات.

وبحسب صفحة “الساعة 25″، فإن المهندس أبو صالح أنجز العديد من الروبوتات متوسطة وفائقة الذكاء التي وصل عددها إلى /18/ روبوتاً و اقترن اسمه بعشرات الاختراعات والابتكارات العلمية في مختلف الميادين.