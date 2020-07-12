في منتجع إسباني.. سقط رجل واحد من الشرفة.. فمات اثنان

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بعد تخفيف قيود السفر التي رافقت تفشي فيروس كورونا المستجد، قرر بريطاني أن يمضي إجازته في فندق على شاطئ البحر المتوسط، لتنتهي “الرحلة المشؤومة” بوفاته وتسببه بمقتل رجل آخر، في حادث غريب.

وكان السائح البريطاني البالغ من العمر 50 عاما، في زيارة إلى منطقة كوستا ديل سول، التي تضم أفضل المنتجعات في إسبانيا، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بحسب موقع “سكاي نيوز” البريطاني.

وخلال الرحلة، سقط الرجل من شرفة غرفته في الطابق السابع بأحد الفنادق، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إلا أن المأساة لم تكن بسقوطه فقط، وإنما بوقوعه على رجل آخر.

وسقط السائح فوق رجل إسباني يبلغ من العمر 43 عاما، كان يجلس أسفل الشرفة، ليلقى الاثنان مصرعهما معا.

وهرعت قوات الشرطة إلى المكان وأعلنت وفاة الرجلين على الفور، قبل أن تفتح تحقيقا في الحادث.

وأعربت السلطات البريطانية عن “دعمها” لأسرة البريطاني المتوفى، مشيرة إلى أنها على اتصال مع الشرطة الإسبانية بخصوص الحادث، وفق ما ذكر “سكاي نيوز”.