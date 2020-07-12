قرية للبيع عمرها “3 قرون” بـ7 ملايين يورو فقط

من الطبيعي أن نسمع عن عرض شقة او عمارة سكنية للبيع ، لكن من غير الطبيعي أن نسمع عن عرض بيع قرية بأكملها للبيع .

وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها حاليا العالم، سيكون من الرائع أن تختار مكانا جديدا مقابل 7 ملايين يورو قد يصبح المدينة الفاضلة الخاصة بك حقيقة .

فقد ظهرت فرصة نادرة لشراء قرية تعمل بكامل طاقتها في مقاطعة فاستمانلاند في السويد، وتقع على بعد 90 دقيقة شمال ستوكهولم. حسب صحيفة “leggo” الإيطالية.

يعود تاريخ بناء قرية “ساترا برون” إلى القرن الثامن عشر، عندما اشترى الدكتور صمويل سكراج هذه الأرض،التي تعد منتجعا صحيا، ومدرسة وكنيسة مبنية عام 1866، وفندق ومختبر لتعبئة المياه و58 هكتارا من الغابات الخاصة، قرية سويدية شاملة مبنية على قمة نبع تحت الأرض حسب وصف الصحيفة.

وتحتوي القرية على 70 مبنى باللون الأحمر بسقف مائل وبحد أدنى من الأرباح يبلغ 2.8 مليون يورو سنويا، من خلال الاعتماد على المنتجعات والمطاعم.

وفي مبنى المدرسة، يلتحق اليوم فيما يقرب من 40 طفلا، ثم هناك المنتجع الصحي مع حمام سباحة وصالة ألعاب رياضية وساونا.

وتشتهر القرية التاريخية باحتفالات منتصف الصيف السنوية، التي لا تزال تجذب أكثر من 6 آلاف من السياح في كل عام.

كل ذلك بخلاف مياه طبيعية أعطت شهرة واسعة للقرية وباتت أحد أقدم المنتجعات الصحية في السويد.

وتقول الصحيفة،عملت أكاديمية أوبسالا Uppsala كمقدم رعاية للقرية حتى منتصف القرن العشرين ثم انتقلت ملكيتهاعام 2002 إلى 15 من سكانها ممن أرادوا الحفاظ على ماضيها وجماله كقرية صحية كلاسيكية.

ورغم أن دخل القرية السنوي 2.94 مليون جنيه إسترليني، فإن أصحابها يبحثون عن ملاك أصغر سنا لديهم الطاقة والوقت اللازم لإبقائها قيد التشغيل .

وتضيف الصحيفة، تم تمديد عرض بيع القرية إلى 16 أغسطس المقبل في الوقت الذي تم فيه تعليق جميع الأنشطة حتى 1 سبتمبر المقبل بسبب كورونا.