كتلة غامضة تحت أقدامنا.. اكتشاف غير مسبوق للعلماء في باطن الأرض

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اكتشف العلماء كتلة هائلة غامضة مكوّنة مواد كثيفة في باطن الأرض تحتل المساحة بين اللب الخارجي السائل للأرض والطبقة السفلى وهي منطقة يصل عمقها إلى حوالي 3000 كيلومتر تحت أقدامنا، وفق ما نقل موقع “فايس”.

ووفق ورقة علمية نشرت في مجلة “ساينس” استخدم الباحثون خوارزمية التعلم الآلي التي تم تطويرها في البداية لتحليل المجرات البعيدة، للتحقيق في الظاهرة الغامضة التي تحدث في أعماق الأرض.

ووفق الورقة فإن إحدى هذه البنيات الهائلة، الواقعة في أعماق جزر ماركيساس، لم يسبق الكشف عنها من قبل، في حين تبين أن هيكلا آخر تحت هاواي أكبر بكثير مما كان مقدرا من قبل.

قام العلماء بقيادة دائيون كيم، عالم الزلازل وزميل ما بعد الدكتوراه في جامعة ماريلاند، بتغذية خوارزمية تسمى Sequencer بزلازل مسجلة وقعت بين عامي 1990 و2018 .

وسمحت الخوارزمية لكيم وزملائه بتحليل 7000 قياس للزلازل، كل منها بلغت قوته 6.5 على الأقل، التي هزت العالم تحت المحيط الهادئ خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأشارت الورقة إلى أن الزلازل تخلق موجات زلزالية تنتقل عبر باطن الأرض حيث تصبح متناثرة ومشوهة في تنقلاتها من قبل هذه البنيات أو الهياكل في عمق كوكبنا.

وبحسب ما جاء في الموقع، يتم التقاط هذه الأنماط المشوهة في seismograms ، والتي هي تسجيلات لنشاط الموجات داخل الأرض، و يتيح ذلك لعلماء الزلازل التقاط لمحات نادرة من العالم السفلي للأرض الذي لا يمكن الوصول إليه عادة.