عجائب من هنا وهناك

كلب ينقذ صاحبه بعد 11 ساعة من السباحة

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سبح كلب ألماني لمدة 11 ساعة بحثا عن المساعدة لإنقاذ صاحبه بعدما انجرف في خليج بمدينة بريبان الأسترالية.

وتداولت وسائل إعلام أمريكية تقارير تفيد بسباحة كلب ألماني لمدة 11 ساعة لإنقاذ صاحبه بعدما انقلب قاربه في سواحل مدينة بريسبان الأسترالية.

وتمكن أحد الصيادين على سواحل المدينة من إخراج الكلب من الماء وأخذه إلى الطبيب البيطري، وفي نفس الوقت قام بالاتصال بخدمات الطوارئ لطلب المساعدة في البحث عن صاحب الكلب.

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مباشرة بعد طلب النجدة، قامت سلطات المدينة بإرسال طائرة هليكوبتر وأربعة قوارب لخفر السواحل والمتطوعين للعثور على صاحب الحيوان، الذي وجد معلقًا على قارب طوله أربعة أمتار.

أكد صاحب الكلب البالغ من العمر 63 عاما أنه قضى 15 ساعة في الماء، بينما قضى الكلب “هايدي” 11 ساعة في السباحة بحثا عن المساعدة.

وأشارت التقاير الإعلامية إلى أن الكلب وصاحبه في صحة جيدة.

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