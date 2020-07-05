كمامة من الذهب للوقاية من كورونا في الهند

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يضع رجل اعمال هندي كمامة مصنوعة من الذهب بقيمة قال إنها تقرب من أربعة آلاف دولار للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى على نطاق واسع في الهند.

وأشار رجل الأعمال شانكار كورهادي من مدينة بونا غرب البلاد إلى أن الكمامة مصنوعة من أونصتين من الذهب (60 غراما) وقد استغرق إنجازها ثمانية أيام.

وقال كورهادي لوكالة الأنباء الفرنسية “إنها كمامة رفيعة وتضم مسامات صغيرة لمساعدتي على التنفس”. وأضاف “لا أعلم ما إذا كان ذلك كافيا للوقاية من فيروس كورونا لكنني أتخذ تدابير وقائية أخرى”.

وأشار رجل الأعمال البالغ 49 عاما إلى أنه يهوى التزين بحلي ذهبية تزن كيلوغراما لدى الخروج من المنزل تشمل قلادات وأساور وخواتم في كل أصابع يده اليمنى.

وأوضح كورهادي -الذي يترأس شركة مصنعة للحظائر الصناعية- أن فكرة وضع كمامة ذهبية راودته بعد متابعته تقريرا عن شخص يضع كمامة من الفضة.

وتابع “الناس يستوقفونني لالتقاط صور سيلفي معي، هم يقفون مذهولين لدى رؤيتي أضع كمامة ذهبية في السوق”.

من جهة اخرى بلغت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في الهند 19 ألفًا و279 حتى صباح الأحد. وبحسب موقع “worldometers” العالمي، بلغت حصيلة الإصابات في الهند 674 ألفًا و312 حالة. وتشير بيانات الموقع المختص برصد تطورات الفيروس إلى تعافي 409 آلاف و83 شخص من الفيروس بالهند.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 610 وفيات و24 ألف و15 إصابة خلال آخر 24 ساعة. وتحل الهند في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من بين البلدان الأكثر تسجيلًا للإصابات، وفق “worldometers”.