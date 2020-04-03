“كورونا” يزيد ثروة رجل سنغافوري بـ 3.5 مليار دولار

بينما تضررت شركات كثيرة بسبب اجتياح الفيروس التاجي كوفيد-19 للعالم، أضاف ثلاثة مؤسسين لشركة تصنع أجهزة التنفس الصناعي ما مجموعه 7 مليارات دولار لثروتهم هذا العام.

وارتفعت أسهم شركة “Shenzhen Mindray” للألكترونيات الطبية بنسبة 40 في المئة، بعد ارتفاع الطلب على هذه الأجهزة، بالتزامن مع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وقد ازدادت ثروة رئيس مجلس الإدارة، لي شيتينج، وهو مواطن سنغافوري 3.5 مليار دولار ليصبح أغنى رجل في الجزيرة بثروة 12.5 مليار دولار .

شيتينج رفع ثروته بأعلى من ارتفاع ثروة جيف بيزوس، مؤسس موقع أمازون، الذي ازداد ثراءه 3.4 مليار دولار، بينما خسر أثرياء مثل بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، 15.3 مليار دولار.

وبحسب محللين من الشركة، فقد فاق الطلب العالمي على هذه الأجهزة 10 أضعاف ما هو متاح في المستشفيات على الأقل.

وقد تجاوز عدد الوفيات في العالم عتبة الـ55 ألف حالة، فيما وصلت الإصابات بالفيروس إلى أكثر من مليون شخص.

وتقدر جمعية طب الرعاية الخاصة أن 960 ألف مريض سيحتاجون إلى دعم جهاز التنفس الصناعي في الولايات المتحدة، التي تمتلك 200 ألف جهاز فقط بينما أجبر النقص الحاد في الأجهزة بلدانا مثل إيطاليا، على التفضيل بين المرضى وفق احتمالات نجاتهم.

وتبلع قيمة شركة Mindray السوقية 44 مليار دولار، وقد قالت إن الطلبات من أوروبا على منتجاتها زادت بشكل كبير، حيث اشترت إيطاليا نحو 10000 قطعة من المعدات بما في ذلك أجهزة التهوية والشاشات.

وتقوم الشركة، التي لديها 17 شركة تابعة في الصين وتعمل في 30 دولة، بصنع أنظمة مراقبة صحية، وأجهزة تنفس، وأجهزة تنظيم ضربات القلب، وآلات تخدير.