كورونا يغازل النساء..سيدات جمعّن مليارات الدولارات بالرغم من الجائحة

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في الوقت الذي كان المستثمرون حول العالم يتكبدون خسائر فادحة قدرت بمليارات الدولارات، كان هناك نساء استطعن أن يزدن ثرواتهن في خضم العاصفة التي محت الكثير والكثير من أموال الأغنياء حول العالم.

وعلى الرغم من تراجع عدد النساء التي تتجاوز ثرواتهن حاجز المليار دولار من نحو 244 امرأة العام الماضي إلى 234 امرأة في 2020 إلا أن حجم ثرواتهن مجتمعة ارتفعت بنحو 29.4 مليار دولار إلى 927.4 مليار بحسب تقديرات مجلة فوربس الأميركية المتخصصة في تعقب ثروات أثرياء العالم.

وفي خضم جائحة كورونا انخفضت ثروات أكثر من نصف قائمة فوربس لأثرياء العالم من النساء في وقت نجحت به بعض الأسماء على القائمة في جني مليارات الدولارات بالرغم من الجائحة التي تجتاح العالم.

وفي صدارة الأسماء التي نجحت في جني مليارات الدولارات أليس والتون والتي تصنف كأغنى سيدة بالعالم في الوقت الحالي وهي وريثة لجزء من ثروة مؤسس سلسلة “وول مارت” إذ نجحت والتون في جني نحو 10 مليارات دولار خلال العام الجاري لتبلغ ثروتها نحو 54.4 مليار دولار ويرتفع اسمها بالقائمة إلى المرتبة الأولى بعد أن حلت بالمرتبة الثانية في 2019.

وجاءت بالمرتبة الثانية وريثة شركة “لوريال” فرانسوزا مايرز والتي تراجعت إلى المرتبة الثانية العام الجاري بعد أن كانت بالصدارة العام الماضي بإجمالي ثروة يقدر بنحو 48.9 مليار دولار.

واعتمدت فوربس في تصنيف ثروات السيدات على إغلاقات الأسهم ومعدلات أسعار الصرف بتاريخ 18 مارس الماضي.

وعلى الجانب الآخر، شهدت ثروات بعض النساء تراجعاً حاداً على وقع الجائحة وفي مقدمتهم وريثة شركة BMW الألمانية للسيارات سوزان كلاتين والتي تراجعت ثروتها بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الجاري مع تراجع أسهم الشركة بأكثر من 20٪ من مطلع يناير الماضي لتبلغ ثروتها بالوقت الحالي نحو 16.8 مليار دولار.

وفي الولايات المتحدة تراجعت ثروة إليان وأين بنحو 33٪ مع هبوط حاد في أسهم شركتها Wynn Resorts للمنتجعات السياحية.

وفي الصين، حيث تم اكتشاف الوباء للمرة الأولى، كانت السيدات الصينيات حاضرات بقوة أيضا إذ نجحت تشونغ هويجوان، رئيسة مجلس إدارة شركة Hansoh Pharmaceutical للمنتجات الدوائية في زيادة ثروتها إلى 14.6 مليار دولار.

وإليكم قائمة بأغنى عشر نساء في العالم حسب تصنيف فوربس

1- أليسون والتون

صافي الثروة: 54.4 مليار دولار

الدولة: الولايات المتحدة

مصدر الثروة: وول مارت

2- فرانسوزا مايرز

صافي الثروة: 48.9 مليار دولار

الدولة: فرنسا

مصدر الثروة: لوريال

3- جوليا كوتش

صافي الثروة: 38.2 مليار دولار

الدولة: الولايات المتحدة

مصدر الثروة: KOCH INDUSTRIES

4- ماكينزي بيزوس

صافي الثروة: 36 مليار دولار

الدولة: الولايات المتحدة

مصدر الثروة: أمازون

5- جاكلين مارس

صافي الثروة: 24.7 مليار دولار

الدولة: الولايات المتحدة

مصدر الثروة: صناعة الحلويات وأطعمة الحيوانات الأليفة

6- يانغ هوين

صافي الثروة: 20.3 مليار دولار

الدولة: الصين

مصدر الثروة: القطاع العقاري

7- سوزان كلاتن

صافي الثروة: 16.8 مليار دولار

الدولة: ألمانيا

مصدر الثروة: صناعة السيارات (BMW) والمستحضرات الدوائية

8- لورين بأول

صافي الثروة: 16.4 مليار دولار

الدولة: الولايات المتحدة

مصدر الثروة: شركتا آبل وديزني

9- تشونغ هويجوان

صافي الثروة: 14.6 مليار دولار

الدولة: الصين

مصدر الثروة: الصناعات الدوائية

10- غينا راين هارت

صافي الثروة: 13.1 مليار دولار

الدولة: أستراليا

مصدر الثروة: التعدين